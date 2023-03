Carolyn Smith, chi è il marito Ernestino Michielotto: età, lavoro, figli, foto e Instagram

La nota ballerina e giudice Carolyn Smith ha annunciato di avere di nuovo un tumore e ha fatto commuovere tutta l’Italia. Oggi sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, dove rilascerà una toccante intervista e racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Parlerà anche del marito Ernestino Michielotto che le sta vicino da sempre. Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Ernestino Michielotto: età, lavoro e figli

Ernestino Michielotto è un uomo italiano estremamente riservato, che non ama le luci dei riflettori. Da tutta la vita si è concentrato sulla sua carriera da ballerino e coreografo, diventando conosciuto e famoso in tutto il mondo. Su di lui non si hanno molte informazioni, non sappiamo quanti anni abbia né dove sia nato. Sappiamo con certezza che lui e Carolyn non hanno avuto figli e ad oggi vivono felici a Padova e girano per il mondo.

L’amore con Carolyn Smith

La celebre ballerina britannica Carolyn Smith ha avuto un matrimonio fallito prima di incontrare l’amore della sua vita. Pare che sia convolata a nozze per la prima volta nel 1989 con un altro uomo italiano. I due si erano conosciuti a Londra e lei lo seguì in Italia. Dopo due anni il loro amore finì e lei tornò nella capitale inglese. Nel 1991 decise di tornare nel paese che le aveva rubato il cuore e iniziò a gareggiare in alcune competizioni di ballo per costruire la propria carriera. Proprio durante una di queste competizioni incontro Ernestino Michielotto e fra loro fu subito amore. Hanno gareggiato anche insieme a “Ballando con le stelle” e condiviso tutto: l’amore, il ballo e sono convolati a nozze nel 1997. Di recente lui ha dichiarato: “Purtroppo o per fortuna sono ancora innamorato di lei”.

Foto e Instagram

Ernestino è una persona moto riservata e non ha i social. Ad oggi vive felicemente con l’amore della sua vita a Padova e le sta molto vicino perché Carolyn sta affrontando un tumore per la terza volta. Lei ha dichiarato di recente al settimanale Gente: “Tino e io siamo come cane e gatto. Lui, però, è la mia ancora, il mio porto sicuro. Colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie. Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorato di lui ogni giorno di più”. Eccoli insieme in uno scatto sul profilo Instagram di Carolyn: