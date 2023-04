Casting a Roma per lo spettacolo su Fantozzi ‘Una tragedia’: requisiti e come partecipare

Partono i casting per lo spettacolo teatrale incentrato sul ragionier Ugo Fantozzi e che si chiamerà “Una tragedia”. Da quello che sappiamo, i provini si svolgeranno tra Roma e Genova, proprio con l’obiettivo di trovare gli attori che prenderanno parte a questo intrigante spettacolo di teatro. A dirigere l’opera teatrale ispirata al personaggio inventato da Paolo Villaggio, sarà il regista Davide Livermore. I casting selezioneranno gli artisti che saliranno sul palco nelle date di Genova e Roma.

I casting per “Fantozzi, una tragedia”

Il regista Livermore vuole riportare in vita il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi, che è entrato di diritto nella cultura popolare italiana grazie alla filmografia di Paolo Villaggio. Il ragioniere calcherà il palco di due teatri importantissimi: a Genova quello del Teatro Nazionale, mentre a Roma lo vedremo come protagonista al Teatro Parioli. Proprio per questi due spettacoli, gli autori dello spettacolo hanno indetto il bando di selezione per scegliere gli attori che prenderanno parte al progetto teatrale. Per partecipare, bisognerà mandare un selftape entro il 21 maggio 2023 alla produzione.

Le modalità per candidarsi al casting

Il selftape dovrà essere inviato attraverso un video su YouTube, dove i singoli candidati dovranno interpretare testi e battute degli storici film con il personaggio inventato da Paolo Villaggio. Saranno, per intenderci, quegli storici sketch che hanno reso immortale il ragionier Fantozzi agli occhi degli italiani. Nel provino, si potranno portare sketch legati ai libri di “Fantozzi”, “Il secondo tragico Fantozzi” e “Fantozzi contro tutti”. Ogni video-provino, come chiarisce la produzione, non dovrà durare più di due minuti. Una volta ultimato, il link del video su Youtube dovrà essere girato presso il seguente indirizzo email: fantozzi@teatronazionalegenova.it . Dopo una preselezione sui video ricevuti, i candidati migliori verranno chiamati per sostenere le audizioni in presenza, che serviranno a selezionare i candidati più meritevoli per interpretare lo spettacolo.