Catalogo Amazon Prime video a gennaio 2024: film e serie tv, le novità in arrivo

Plaid, tisanina digestiva e comodità a gennaio 2024 quando molti di noi cominceranno a sfogliare il catalogo di Amazon Prime Video alla ricerca di tantissime proposte per lo streaming, Ecco tutte le novità per chi già dal nuovo anno non vuole perdersi le migliori serie tv e appuntamenti sul piccolo schermo.

A gennaio 2024 Amazon Prime Video riserverà tante proposte, soprattutto Made in Italy e sul genere comedy. Si partirà con “Citadel: Diana” con protagonista Matilda De Angelis, produzione italiana basata sulla serie tv americana omonima del 2023, di genere thriller e spionaggio. Il 18 gennaio sarà poi il turno di “No Activity – Niente da segnalare”, che vedrà come protagonisti due criminali, due poliziotti e due operatrici della centrale. A interpretarli ci saranno Rocco Papaleo, Fabio Balsamo, Luca Zingaretti, Alessandro Tiberi, Carla Signoris ed Emanuela Fanelli.

“Antonia”, diretta da Chiara Malta, avrà invece toni dramedy, con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. A gennaio uscirà anche “Sul più bello – La serie” che racconterà le storie di un gruppo di amici, con protagonisti Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Giancarlo Commare e Diego Giangrasso. Immancabile poi la seconda stagione di “Sono Lillo”.

Prime Video 2024, “Citadel: Diana”

Protagonista della serie italiana ispirata alla saga omonima americana, “Citadel”, è Matilda De Angelis. La storia di “Citadel: Diana”, è ambientata nello spyverse di Citadel e vede nel cast anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro. Regia di Arnaldo Catinari.

Prime Video 2024, “No Activity: Niente da segnalare”

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti a trovare un modo per ammazzare il tempo. Con Rocco Papaleo, Fabio Balsamo, Luca Zingaretti, Alessandro Tiberi, Carla Signoris, Emanuela Fanelli.

“Antonia”

Un’ironica serie dramedy in sei episodi con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. Una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa, al suo 33esimo compleanno, scopre di avere l’endometriosi. La malattia sarà l’occasione per conoscersi e smettere di scappare. La serie è ideata da Chiara Martegiani e diretta da Chiara Malta.

“LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”

Comici professionisti, amatoriali e artisti di ogni genere si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione per giocarsi la loro chance di entrare a far parte del cast della quarta stagione di “LOL: Chi ride è fuori”. Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, saranno i giurati di questo show, mentre Mago Forest, il presentatore.

“LOL Chi ride è fuori S4”

Torna lo show dei record con un cast di professionisti della risata: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Con loro un comico non professionista da “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”.

“Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S4”

Nella quarta stagione del reality thriller si daranno alla fuga per cercare di non farsi catturare da un team di “cacciatori” otto personaggi di spicco del panorama italiano: Raoul Bova in coppia con la moglie Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez, Guè, Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Tutte le uscite di gennaio 2024 su Amazon Prime Video

Ecco l’elenco delle uscite confermate oggi dalla piattaforma streaming di casa Amazon: