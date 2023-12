Catalogo Disney+ a gennaio 2024: film e serie tv, le novità in arrivo

Plaid, tisanina digestiva e comodità a gennaio 2024 quando molti di noi cominceranno a sfogliare il catalogo di Disney+ alla ricerca di tantissime proposte per lo streaming, Ecco tutte le novità per chi già dal nuovo anno non vuole perdersi le migliori serie tv e appuntamenti sul piccolo schermo.

Tante le proposte per grandi e piccini durante le feste di Natale, così come dall’anno nuovo, dai documentari di National Geographic alle docuserie e i film Marvel, ecco le migliori proposte di Disney+ a gennaio 2024.

“Welcome to Wrexham – seconda stagione” dal 10 gennaio 2024

Rob McElhenney e Ryan Reynolds sono alla guida della terza squadra di calcio professionistica più antica del mondo. Welcome to Wrexham è una docuserie che segue i sogni e le preoccupazioni di Wrexham, una città operaia nel Galles settentrionale, Regno Unito, mentre due star di Hollywood plasmano il futuro della storica squadra di calcio della città. Da Hollywood al Galles, dal campo allo spogliatoio, dalla dirigenza al pub, Welcome to Wrexham segue la gestione di Rob e Ryan e i destini inestricabilmente legati di una squadra e di una città mentre cercano di fare la storia.

“Echo” dal 10 gennaio 2024

Marvel Studios presenta Echo che racconta la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox) inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Echo è interpretata anche da Chaske Spencer, Graham Greene, Tantoo Cardina, Devery Jacobs, Zahn McClarnon, Cody Lightning e Vincent D’Onofrio. Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland e Catriona McKenzie. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland. I co-produttori esecutivi sono Jennifer L. Booth e Amy Rardin.

“The Artful Dodger” dal 17 gennaio 2024

Ambientata nell’Australia del 1850, dove Jack Dawkins è ora un chirurgo che ha ancora un debole per il crimine. Questa serie originale australiana è interpretata da Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis e Maia Mitchell.

“Cristobal Balenciaga” dal 19 gennaio 2024

Cristóbal Balenciaga inizia quando lo stilista presenta la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937. Si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l’élite e l’aristocrazia spagnola. Tuttavia, i modelli che avevano fatto tendenza in Spagna non funzionano nell’impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell’Haute Couture. Guidato dall’ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Cristóbal Balenciaga definirà il suo stile e alla fine diventerà uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi.

A Real Bug’s Life – Megaminimondo dal 24 gennaio 2024

Ispirata al mondo del film Disney e Pixar A Bug’s Life – Megaminimondo, la nuova serie originale Disney+ targata National Geographic, A Real Bug’s Life – Megaminimondo (24 gennaio), è un’incredibile avventura nel mondo di nove diversi micro insetti del nostro pianeta, dove le forze della natura giocano su scala miniaturizzata e dove le piccole creature si affidano a poteri incredibili e ad alleanze straordinarie per superare ogni giorno.

