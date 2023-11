Catalogo Netflix dicembre 2023: i titoli da non perdere

Il mese di dicembre 2023 su Netflix promette di essere un regalo per gli amanti delle serie TV, con una serie di nuove uscite che spaziano dai grandi ritorni alle nuove produzioni originali, includendo anche diversi thriller avvincenti.

Catalogo Netflix dicembre 2023, arriva lo spin-off de La Casa di Carta: Berlino

Il colpo d’apertura è lo spin-off tanto atteso de La Casa di Carta, intitolato Berlino. La serie si concentra sul personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso, esplorando i suoi giorni d’oro e la preparazione per una delle rapine più audaci nella città dell’amore, Parigi. Un’espansione intrigante dell’universo de La Casa di Carta che promette colpi di scena avvincenti.

La commedia all’italiana su Netflix: la seconda stagione di Odio il Natale

Per gli amanti della commedia romantica italiana, c’è la stagione 2 di Odio il Natale, dove Gianna affronta nuove sfide natalizie dopo aver finalmente trovato l’amore. Ma il Natale, complicato come sempre, sconvolgerà i suoi piani, portando a situazioni comiche e imprevisti romantici.

Arrivano i Pokémon su Netflix

Un’aggiunta unica al catalogo è la serie d’animazione in stop-motion La concierge Pokémon. Haru, la concierge, interagisce con i Pokémon e i loro allenatori presso il Pokémon Resort, offrendo un’esperienza incantevole e rilassante per le creature colorate. Un’immersione magica nel mondo Pokémon che sorprenderà i fan di tutte le età.

La sesta stagione di The Crown

I fan di drammi storici avranno il loro addio con la seconda parte della sesta stagione di The Crown. L’ideatore Peter Morgan ha scelto di fermarsi prima della morte della regina Elisabetta II, offrendo uno sguardo avvincente alle seconde nozze di Carlo e agli inizi della relazione tra William e Kate Middleton.

Le nuove serie tv in arrivo su Netflix a Dicembre

Tra le nuove serie in arrivo a dicembre 2023, spiccano Sweet Home (Stagione 2), Benvenuti a Samdal-ri (Stagione 1), DI4RI (Stagione 2 Parte 2), e Uno splendido errore (Stagione 1), basata sul romanzo di Ali Novak, che segue il viaggio di Jackie dopo una tragedia familiare.

Anime e prodotti per bambini

Per gli amanti dell’anime, c’è la nona stagione di Bleach. Mentre gli appassionati di storia possono immergersi nella docuserie La Seconda Guerra Mondiale: Voci dal fronte. Le nuove serie per i più piccoli includono Super Benny (Stagione 1) e Diari fatati (Stagione 2). Inoltre, la terza stagione di Hilda offre un’avventura animata per tutta la famiglia. Con così tante opzioni, dicembre 2023 si preannuncia come un mese straordinario per gli abbonati Netflix. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su nuove uscite e anticipazioni dell’ultimo momento. Buona visione!