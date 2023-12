Catalogo Netflix gennaio 2024: film e serie tv, le novità in arrivo

Netflix, le novità previste per gennaio 2024. I titoli da ricordare per iniziare l’anno al meglio: cosa troveranno i telespettatori.

Netflix scalda i motori. Gennaio è anche il mese delle nuove uscite, per questo arrivare con le idee chiare è una delle priorità di molti. Anche se non sono addetti ai lavori. Forse soprattutto per questo. Quello che serve è una profonda conoscenza dell’offerta per capire se l’abbonamento annuale conviene oppure serve rivedere qualcosa. La risposta per molti è sì, anche a fronte del rinnovamento che il colosso dello streaming propone.

Gli abbonamenti sono in crescita, anche se nei mesi scorsi c’è stata una flessione, perchè molti hanno riscontrato una tendenza all’usato sicuro che non è piaciuta. Gli estimatori di vecchia data vogliono vedere una piattaforma ricca di novità sempre fresche e al passo con i tempi. Le recenti scelte, fra cui il sequel di Suburra, non hanno soddisfatto appieno la platea che si è leggermente rifatta in termini di curiosità con il documentario su Ilary Blasi dal titolo “Unica”. Quella, per molti, è stata – davvero – l’unica “boccata d’ossigeno” in una rosa di scelte considerata piuttosto piatta. Ora, quindi, serve una sferzata.

Netflix, le nuove uscite per gennaio 2024: tutti i titoli in programma

Nuovi titoli, altrettante occasioni di confronto e scoperte con cui fare i conti. Sono in aumento le proposte originali dalla produzione per consentire anche all’indotto di proseguire non solo con pezzi e progetti già pronti. Serie tv, spettacoli e film. Tutto a disposizione dell’utente. Le nuove proposte solleticano la fantasia dei fan proprio per avere intercettato il sentiment di un gusto in evoluzione, in grado di chiarire quello che più serve alle circostanze attuali che vogliono sempre più la coniugazione tra svago e intrattenimento per mescolare lungometraggi e serie tv secondo l’algoritmo delle tendenze studiato per anticipare la concorrenza e beffare tutti sul tempo. Tra le nuove uscite è possibile trovare: