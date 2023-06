Catalogo Netflix luglio 2023: tutte le serie e i film in uscita, ecco quali sono

Come ogni mese, il catalogo di Netflix si riempie di nuove entrate. Anche per il periodo di Luglio 2023, ci saranno nuovi prodotti da vedere all’interno della piattaforma streaming può famosa del mondo. La multinazionale, che ha recentemente bloccato la condivisione degli account, ha deciso – in un certo senso – di ricompensare quei clienti che sono rimasti fedeli al prodotto.

Il catalogo di Netflix per luglio 2023

Tra i prodotti che stanno riscontrando maggiore successo sulla piattaforma, troviamo all’appello Beef – Lo Scontro, con protagonisti Steven Yeun e Ali Wong; The Night Agent, con Gabriel Basso nei panni dell’agente Peter Sutherland; La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, spin-off incentrata sulla giovinezza della sovrana (India Amarteifio) e sulla storia d’amore con Re Giorgio (Corey Mylchreest); Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare; XO, Kitty; In silenzio, con protagonista Arón Piper e Manu Ríos.

Glamorous dal 22 giugno su Netflix

Tre giorni fa, sulle piattaforme di Netflix è uscita la serie televisiva, definita la ventata di aria fresca di cui la stessa piattaforma e il pubblico italiano avevano bisogno. Protagonista del prodotto televisivo è lo youtuber e cantautore Miss Benny, che all’interno della storia interpreta il personaggio Marco Mejia. Si tratta di un ragazzo non binario, che improvvisamente vede cambiare la propria vita.

Da luglio arriva “Il Principe”

Segnatevi la data: Il principe esordirà su Netflix a partire dal 4 luglio 2023. Nuovamente la piattaforma streaming punta a un prodotto di qualità, presentando ai clienti appassionati di storia un docu-film sulla figura di Vittorio Emanuele di Savoia. La composizione del documentario, sarà di tre episodi, dove si parlerà della vita e i grandi segreti attorno all’ultimo erede al trono d’Italia.

In arrivo “La casa che brucia”

Troviamo il primo adattamento televisivo di un manga per questa stagione, con la rappresentazione della storia di Moyashi Fujisawa. All’interno della narrazione, la protagonista è Anzu Murata, una donna che lavora presso la famiglia Mitarai nel ruolo di governante. La donna però nasconde un segreto: reclamare e riprendersi la casata che le sono state sottratte.