Caterina Balivo: chi è, età, carriera, vita privata, chi è il marito, figli, Instagram

Tutto pronto per l’ultima puntata di Top Dieci, il varietà gioco condotto da Carlo Conti. Questa sera, sabato 29 maggio, una squadra sarà composta da Caterina Balivo, Andrea Delogu ed Emanuela Aureli.

Caterina Balivo: chi è, età, carriera

Caterina Balivo è nata a Napoli il 21 febbraio del 1980, ma è cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta. Nel 1999 ha partecipato al concorso Miss Italia e si è classificata terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Caterina ha esordito come valletta di Fabrizio Frizzi nella settima edizione di Scommettiamo che…?, trasmissione di punta di Rai 1, per la quale dal 2000 ha collaborato continuativamente partecipando come inviata a più show. Nel 2003 ha condotto il varietà Bollicine e ha ottenuto piccoli ruoli anche nel mondo del cinema, dei fotoromanzi e del teatro. Caterina Balivo ha raggiunto il successo con la conduzione di Festa Italia e altri show in prima serata: poi, dopo un periodo di assenza dalle scene per via della maternità, nel 2013 è ritornata in tv con Detto Fatto, la trasmissione del pomeriggio di Rai 2. Il 29 maggio del 2020, dopo ben 350 puntate, la conduttrice ha annunciato di abbandonare la trasmissione “Vieni da me” per dedicarsi ad altri progetti. E’ ritornata in tv recentemente nelle vesti inedite di giurata della seconda edizione dello show Il cantante mascherato.

Caterina Balivo: vita privata, figli, chi è il marito

Caterina Balivo ha avuto una lunga storia d’amore con Nicola Maccanico, il figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Nel 2012 la conduttrice ha partorito il suo primo figlio, Guido Alberto, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia si è sposata il 30 agosto del 2014, con rito civile, a Capri. Il 16 agosto del 2017 è nata la secondogenita Cora.

Caterina Balivo: Instagram, dove seguirla

Caterina Balivo è molto seguita su Instagram. Con il suo profilo ufficiale (@caterinabalivo) vanta oltre 1 milione di seguaci.