Caterina Bertone: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, vita privata, altezza, Instagram, Il Paradiso delle Signore

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, direttamente dal Paradiso delle Signore, anche Caterina Bertone.

Caterina Bertone: chi è, età, carriera, Il Paradiso delle Signore

Caterina Bertone è una giovane attrice, nata a Sarzana, in Liguria nel 1982, che interpreta Beatrice Conti nella fiction di successo di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. Dopo una laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo e gli studi di perfezionamento, Caterina ha debuttato in teatro prendendo parte a diversi spettacoli. Poi è approdata al cinema e al piccolo schermo, diventando nota al grande pubblico.

Caterina Bertone: chi è il fidanzato, vita privata

Della vita privata di Caterina Bertone si sa veramente poco. Non sappiamo se sia fidanzata o se sia alla ricerca del grande amore.

Caterina Bertone: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @caterinino vanta oltre 4.000 followers.