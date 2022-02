Caterina Caselli: chi è, età, carriera, canzoni, Nessuno mi può giudicare, chi è il marito, figlio, oggi, Una vita cento vite

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Caterina Caselli, ma conosciamola ancora meglio!

Caterina Caselli: chi è, età, carriera e canzoni

Caterina Caselli è nata a Modena il 10 aprile del 1946 ed è una nota cantante, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva. E’ conosciuta come ‘Casco d’oro’ per la particolare acconciatura ed è nota al pubblico soprattutto per la canzone del 1966 ‘Nessuno mi può giudicare’. Caterina Caselli, andando indietro nel tempo, ha avuto un’infanzia difficile: quando lei aveva 14 anni il padre si è suicidato, lasciando la moglie e le due figlie da sole. Dopo un periodo di gavetta, a 17 anni ha partecipato alla rassegna ‘Voci Nuove’ di Castrocaro, poi è stata notata dal discografico Alberto Carisch, ma è nel 1966 che è arrivata la notorietà con il brano ‘Nessuno mi può giudicare’, che resta al primo posto in classifica per ben 11 settimane consecutive. Da lì un successo dopo l’altro e non solo in Italia. E non solo nel mondo della musica: Caterina Caselli, infatti, ha partecipato a diversi film, ha condotto molti programmi e si è dedicata anche all’attività di talent scout e produttrice discografica.

Caterina Caselli: chi è il marito, figli e vita privata

Caterina Caselli nel 1970 ha sposato Piero Sugar, figlio di Ladislao, fondatore dell’omonima casa discografica. Insieme hanno avuto un figlio, Filippo, nato un anno dopo il matrimonio. Filippo ha reso Caterina e Pietro nonni per ben tre volte perché dal suo amore con Maria Novella Viganò, che è una scrittrice, sono nati Greta, Alessandro e Nicola.

Caterina Caselli e il film Una vita 100 vite

La cantante il 12 dicembre dello scorso anno, dopo anni lontana dalle scene, è tornata in televisione e ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha parlato del suo nuovo film dal titolo Caterina Caselli – Una vita 100 vite.