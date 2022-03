Caterina di Uomini e Donne, chi è la nuova corteggiatrice di Franco: età, lavoro, vita privata, di dov’è

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Oggi, al centro dello studio, Caterina, una nuova corteggiatrice che aveva intenzione di conoscere Franco. ‘Aveva’ perché dopo il brutto siparietto con Enza, la donna ha pensato bene di tornare a casa.

Chi è Caterina di Uomini e Donne

Caterina è una bellissima donna, aveva intenzione di conoscere Franco. Ma purtroppo qualcosa non è andato come immaginava: l’insegnante ha avuto una brutta discussione con Enza, ha insultato tutti e Caterina ha preferito non frequentarlo. Non si è presentata, di lei non sappiamo nulla: ha solo dimostrato di avere forte personalità. Ha salutato tutti, ha lasciato Franco al centro dello studio ed è andata via. Arriveranno nuove dame per l’uomo, che sta facendo discutere (e non poco)?