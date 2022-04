Catherine Spaak: chi è, età, carriera, chi è il marito, vita privata, canzoni, Johnny Dorelli

Catherine Spaak, la grande attrice francese recentemente scomparsa, viene ricordata oggi da Silvia Toffanin, che ripropone la sua intervista dello scorso anno a Verissimo. L’intervista, andata in onda appena un anno fa, vedeva l’attrice raccontare aspetti inediti della sua vita. Ecco quindi l’omaggio di Canale 5. Catherine Spaak aveva debuttato a soli 15 anni nel film “Dolci inganni” di Alberto Lattuada. Il era poi arrivato con le pellicole “La voglia matta” e “Il sorpasso” di Dino Risi.

Catherine Spaak: chi è, età, carriera

Catherine Spaak è nata a Boulogne-Billancourt il 3 aprile del 1945. E’ morta il 18 aprile del 2022, a 77 anni. E’ stata una nota cantante, attrice, conduttrice, ballerina francese naturalizzata italiana. Una vera e propria diva cinematografica degli anni ’60 e ’70. A soli 14 anni ha recitato una piccola parte in un film, poi nel 1960 ha debuttato in Italia con Dolci inganni di Alberto Lattuada. Da lì un successo dopo l’altro. Ma non solo nel cinema. La Dischi Ricordi, infatti, le ha offerto un controllo e ha pubblicato i suoi primi 45 giri.

Non solo cinema

Catherine Spaak si era infatti conoscere anche sul piccolo schermo, dal 1988 al 2002 ha condotto la celebre trasmissione “Harem” di Rai1. La Spaak nel corso della propria sfavillante carriera ha potuto vantare anche una bella parentesi musicale. Ha infatti pubblicato con la casa discografica Ricordi i primi 45 giri giovanilistici; in tutto la promettente attrice ha pubblicato 7 album e nel 1964 ha anche vinto la targa al David di Donatello.

Catherine Spaak: chi è il marito, vita privata

Catherine Spaak negli anni ’60 ha sposato l’attore Fabrizio Capucci, incontrato sul set del film La voglia matta. Dal loro amore è nata una figlia, Sabrina. Dal 1972 al 1979 l’attrice è stata sposata con Johnny Dorelli e dalla loro unione è nato Gabriele. Dal 1993 al 2010 è stata sposata con l’architetto Daniel Rey, ma dal 2013 suo marito è Vladimiro Tuselli, di 18 anni più giovane di lei. E’ rimasta single fino alla morte, avvenuta il 18 aprile.

Catherine Spaak: il ricordo dei familiari

“L’attrice di tanti meravigliosi film, la brillante conduttrice, la scrittrice ma soprattutto la donna che ha vissuto fino all’ultimo con elegante e coraggio, ci ha lasciato stasera a Roma. Ci mancherà tantissimo’. Questo il messaggio della famiglia dell’attrice: parole di stima e del profondo affetto che li univa.