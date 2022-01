C’è Posta per Te 2022, anticipazioni prima puntata 8 gennaio: storie, sigla, ospiti di stasera e quando finisce

I fan di C’è posta per Te, il people show condotto da anni da Maria De Filippi, possono tirare un sospiro di sollievo perché tra pochissime ore il programma, amatissimo e seguito da milioni di telespettatori, tornerà in onda con una nuova stagione.

C’è posta per te: anticipazioni puntata 8 gennaio 2022

Sono tante, anche quest’anno, le storie che Maria De Filippi racconterà in studio e tante persone che si succederanno davanti alla famosa busta. La trasmissione, lo ricordiamo, è una sorta di romanzo popolare italiano, che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non mancheranno gli ospiti vip con i loro regali.

Chi sono gli ospiti di stasera di C’è posta per Te? Anticipazioni 8 gennaio 2022

Gli ospiti della prima e imperdibile puntata della nuova stagione saranno Paolo Bonolis e Stefano De Martino. Le emozioni, quindi non mancheranno.

C’è Posta per Te: chi sono i postini

Sono quattro i postini della nota trasmissione: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi. Proprio loro, in sella alla bici e in giro per l’Italia, avranno il compito di recapitare ai destinatari l’invito della padrona di casa per partecipare a C’è posta per Te.