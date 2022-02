C’è Posta per Te 2022 news, Leandro Ariosto dimentica Maria Paola Spina e si fidanza con un’altra ragazza

Nessuno si sarebbe aspettato un colpo di scena come quello avvenuto contemporaneamente alla messa in onda della puntata di C’è Posta per Te di sabato 19 febbraio. Tra le tante storie raccontate da Maria De Filippi, una aveva colpito particolarmente il pubblico; e, diciamo, non proprio in maniera positiva.

La storia di Leandro Ariosto e Maria Paola Spina

Stiamo parlando della storia di Leandro Ariosto. Il ragazzo che, dopo numerosi tradimenti, cercava di farsi perdonare dalla sua ex fidanzata Maria Paola Spina. Lei però, stanca delle sue infedeltà, ha deciso di chiudere la busta. E come dargli torto? Il pubblico in studio, specialmente quello femminile, aveva incoraggiato e sostenuto Maria Paola. E anche Maria, cercando di mediare la situazione tra i due, si era fatta scappare uno “stronzo” nei confronti di Leandro.

Il fidanzamento inaspettato

Ma il colpo di scena non sta nella chiusura della busta e nell’addio definitivo di Maria Paola a Leandro, quello era abbastanza prevedibile. No. Il colpo di scena sta nella reazione di lui. Già, perchè mentre la puntata registrata veniva trasmessa in prima serata su Canale 5, Leandro ha pubblicato sui social un aggiornamento del suo stato sentimentale. Si è fidanzato ufficialmente. Non con Maria Paola, ovviamente, ma con una nuova ragazza, di nome Grazia. Che dire… era davvero innamorato.