C’è Posta per Te, anticipazioni 15 gennaio 2022: ospiti e storie della seconda puntata

Dopo il debutto della scorsa settimana, con milioni di telespettatori ‘incollati’ al televisore, sta per tornare C’è Posta per Te, il people show condotto da anni da Maria De Filippi. Una sorta di romanzo popolare italiano, che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari, con tantissime storie di genitori, figli, fratelli e fidanzati. Ma cosa succederà nella seconda puntata di sabato 15 gennaio? Chi saranno gli ospiti?

C’è Posta per Te anticipazioni 15 gennaio 2022: gli ospiti della seconda puntata

Dopo Paolo Bonolis e Stefano De Martino, protagonisti della prima puntata, sabato 15 gennaio come ospite per fare una mega sorpresa arriverà l’attore turco, ormai diventato famosissimo anche in Italia, Can Yaman. Non è certo la prima volta per Can Yaman, che tornerà ancora una volta da Maria De Filippi per fare una sorpresa al protagonista della storia, per regalargli un momento indimenticabile.

Dove vedere le puntate e le storie di C’è Posta per Te

Tutte le puntate della trasmissione, lo ricordiamo, sono disponibili sul portale in streaming Mediaset Play.