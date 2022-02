C’è Posta per Te, anticipazioni e ospiti sabato 26 febbraio 2022

Va in onda oggi in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con C’è posta per te, uno dei programmi più emozionanti della TV condotto da Maria De Filippi. Questa sera saranno raccontate nuove storie e saranno presenti in studio diversi personaggi famosi, pronti a strappare un sorriso ai protagonisti delle storie e ai telespettatori, sia del pubblico in studio, sia da casa. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 26 febbraio 2022.

C’è Posta per Te: anticipazioni sabato 26 febbraio

Nella puntata di stasera arriveranno in studio persone comuni, che tenteranno di risolvere importanti controversie con i loro familiari. Come sempre Maria tenterà di mediare la situazione con calma e delicatezza e, allo stesso tempo, con ragionamenti incalzanti. Riusciranno i protagonisti di stasera a mettere la parola fine alle loro divergenze e ai loro attriti, e ricominciare a vivere serenamente insieme? Tra poche ore scopriremo se, nelle storie di oggi, prevaricherà l’orgoglio o se vinceranno l’amore e il perdono.

Ospiti Vip stasera a C’è Posta per Te

Stasera inoltre ci saranno due nuove storie davvero commoventi, che riceveranno il supporto di due personaggi Vip di grande spessore. Si tratta di un grande sportivo e di un grande attore.

Il primo è un famosissimo e amatissimo calciatore, che ha dedicato tutta la sua carriera ad un’unica squadra: stiamo parlando di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma in questi giorni è stato al centro di numerosi gossip sulla sua vita sentimentale, riguardo soprattutto una probabile crisi con la moglie Ilary Blasi. Totti, che era stato accusato di aver intrapreso una relazione con un’altra donna, ha smentito categoricamente ogni pettegolezzo attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Anche Ilary aveva pubblicato un video – per smentire la presunta rottura – nel quale si vedeva l’intera famiglia Totti a cena in un noto ristorante della Capitale.

Il secondo ospite vip della serata è ormai di casa a C’è Posta per Te, avendo partecipato già a diverse altre edizioni del programma. Si tratta del bellissimo Raoul Bova. Nella scorsa puntata, Bova era intervenuto telefonicamente per rispondere alle accuse “scherzose” di Pio e Amedeo. Il duo di comici pugliesi, noto per “estorcere” simpaticamente denaro ai Vip, sosteneva che Bova non avesse pagato la somma promessa ad un “regista emergente” durante il loro programma “Felicissima Sera”. Ma, secondo l’attore, neanche Pio e Amedeo gli avrebbero pagato il compenso della serata.

Stasera però la presenza dei due grandi ospiti Vip in studio prenderà una piega ben diversa dalle polemiche, lasciando spazio solo alle emozioni.