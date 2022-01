C’è Posta per Te, anticipazioni puntata 29 gennaio 2022: le storie e chi sono gli ospiti

Come ogni sabato che si rispetti, prima della pausa della prossima settimana per via del Festival di Sanremo, torna domani l’appuntamento con C’è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi, ormai da anni. Ma il tempo passa e il successo per il programma resta.

C’è Posta per Te, anticipazioni sabato 29 gennaio 2022: cosa vedremo, le storie

Sono tante le storie che Maria De Filippi, come sempre, racconterà in studio. E tante le persone che si succederanno davanti alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, lo ricordiamo: è una sorta di romanzo popolare italiano, che porta alla luce sentimenti, gelosie, conflitti familiari.

C’è Posta per Te sabato 29 gennaio 2022: chi sono gli ospiti

Come da tradizione, non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. Dopo aver visto Luca Argentero e Roberto Baggio, chi arriverà da Maria De Filippi per emozionarsi? Lo scopriremo solo sintonizzandoci su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa.

Data prossima puntata di C’è Posta per Te

Sabato prossimo su Rai 1 ci sarà la finale del Festival di Sanremo 2022 ed è per questo che, molto probabilmente, Mediaset sconvolgerà i palinsesti. C’è Posta per Te, quindi, dovrebbe tornare in onda sabato 12 febbraio, con nuove storie e tanti ospiti.