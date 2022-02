C’è Posta per Te, anticipazioni puntata sabato 12 febbraio 2022: le storie, chi sono gli ospiti

Dopo la settimana di pausa per via del Festival di Sanremo 2022, torna, per la gioia dei telespettatori, l’appuntamento del sabato su Canale 5 con C’è Posta per Te, il people show condotto da anni da Maria De Filippi. Ma cosa succederà sabato 12 febbraio? Chi arriverà davanti alla famigerata busta per fare una sorpresa e regalare belle emozioni?

C’è Posta per Te anticipazioni 12 febbraio 2022: cosa vedremo, le storie di sabato

Come ogni sabato, sono tante le storie che Maria De Filippi racconterà in studio. Così come saranno tante le persone che si succederanno davanti alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, lo ricordiamo, è una sorta di romanzo popolare italiano, che porta alla luce sentimenti, gelosie, conflitti familiari.

Anticipazioni C’è Posta per Te sabato 12 febbraio 2022: chi sono gli ospiti

Anche sabato 12 febbraio, come da tradizione, non mancheranno gli ospiti vip, che rappresentano spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. Nell’ultima puntata, quella andata in onda prima della pausa per via di Sanremo, sono arrivati in studio l’allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini e l’attore Marco Bocci, a chi toccherà sabato 12 febbraio? A quanto pare tra gli ospiti arriverà la comica Luciana Littizzetto e, insomma, le risate non mancheranno!