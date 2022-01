C’è Posta per Te, anticipazioni terza puntata sabato 22 gennaio 2022: chi sono gli ospiti, le storie e le sorprese

Torna, come ogni sabato, l’appuntamento fisso e imperdibile con C’è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi che da anni, ormai, riscuote enorme successo. Seguitissimo e amato dal pubblico di Canale 5.

C’è Posta per Te, anticipazioni sabato 22 gennaio 2022: chi sono gli ospiti e le storie

Tantissime le storie che Maria De Filippi racconterà in studio e tante, come sempre, le persone che si succederanno davanti alla famigerata busta. La trasmissione, lo ricordiamo, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti, conflitti familiari, gelosie.

C’è Posta Per Te: chi sono gli ospiti ‘vip’ di sabato 22 gennaio 2022

Dopo Paolo Bonolis e Stefano De Martino, ospiti della prima puntata, e dopo aver visto Teo Mammuccari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli emozionarsi per la storia di due fratelli napoletani, il pubblico la scorsa settimana ha ricevuto una bella sorpresa. Sì, perché in studio è arrivato l’attore turco amatissimo anche in Italia, Can Yaman. Ma chi arriverà sabato per fare un bel regalo al pubblico ai protagonisti delle storie? Lo scopriremo solo sintonizzandoci su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia.