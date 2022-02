C’è Posta per Te oggi sabato 5 febbraio 2022 non va in onda: ecco perché e quando torna

Proprio come è successo per il Grande Fratello Vip, con la puntata del venerdì slittata direttamente a lunedì 7 febbraio, anche C’è Posta per Te, programma di spicco di Canale 5 del sabato sera deve dare appuntamento ai telespettatori la prossima settimana. Oggi, sabato 5 febbraio, il people show di Maria De Filippi, amatissimo dal pubblico, non andrà in onda.

C’è Posta per Te sabato 5 febbraio 2022 non va in onda: ecco perché

Questa è la settimana di Sanremo, tutte le attenzioni sono dedicate alla 72esima edizione del Festival e, quindi, anche Mediaset, rete ‘avversaria’, si è vista costretta a modificare i palinsesti. E se ieri non è stato trasmesso il Grande Fratello Vip, che sicuramente avrebbe registrato pochi ascolti rispetto alla serata dei duetti e delle cover su Rai 1, oggi C’è Posta per Te avrà un giorno di ‘pausa‘ perché sarà trasmessa l’attesa finale di Sanremo. E, quindi, il pubblico dovrà a fare a meno di grandi ospiti, di discussioni e di belle emozioni.

Quando torna in onda C’è Posta per Te?

Ma non bisogna certo preoccuparsi. C’è Posta per Te tornerà in onda sabato 12 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5. L’attesa, quindi, ne varrà la pena!