Cecchi Paone si sposa: chi c’era al matrimonio

Oggi, venerdì 22 dicembre 2023, Alessandro Cecchi Paone è convolato in unione civile col compagno Simone Antolini.

Napoli è stata testimone della gioiosa unione di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini mentre scambiavano voti in una cerimonia civile nella Loggia del Castello del Maschio Angioino. La cerimonia è stata officiata direttamente dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. La coppia è stata circondata dall’amore degli invitati, con l’ex moglie di Cecchi Paone, Cristina Navarro, e la madre di Antolini come testimoni. Melissa, la figlia di 5 anni di Simone, ha svolto il ruolo della damigella per l’evento.

I presenti e i grandi assenti all’unione civile di Alessandro Cecchi Paone

Emma Bonino, inizialmente vocata a essere l’ufficiante per l’unione civile, era assente dalla cerimonia probabilmente per problemi di salute. Tuttavia, ha chiamato la coppia poco prima dell’evento per augurare loro il meglio. Tra gli illustri ospiti c’erano Elenoire Ferruzzi, ex concorrente di “Grande Fratello VIP“, le sorelle Pompadour, la contessa Daniela D’Aragone, Roberto Gobbi e Michel Altieri.

La storia della coppia tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

La storia d’amore tra Cecchi Paone e Simone Antolini si è sviluppata inaspettatamente durante il periodo del Covid. Dopo essere rimasto colpito dalla presenza televisiva di Cecchi Paone, Simone ha iniziato a seguirlo su Instagram. Il loro corteggiamento virtuale è proseguito attraverso messaggi privati fino a quando, finalmente, si sono incontrati nell’aprile del 2022 ed è iniziata la loro relazione. La rivelazione del loro amore al mondo e alla famiglia di Simone è avvenuta attraverso un servizio fotografico pubblicato su “Chi” l’estate successiva. La coppia ha poi condiviso la loro esperienza nel reality show de “Isola del Famosi“.

Alessandro Cecchi Paone si sposa a Napoli

“Perché Napoli?” potreste chiedervi. Secondo gli sposi, la città di Napoli occupa un posto speciale nei loro cuori come una città inclusiva e amorevole. “Abbiamo scelto Napoli perché ci siamo molto legati. Da qui vogliamo inviare un messaggio importante: è il momento di muoversi verso il matrimonio egualitario e l’adozione per la comunità LGBTQ+ e i single,” hanno spiegato gli sposi. La cerimonia civile, simbolo del loro impegno e amore, è stata una celebrazione dell’inclusività, della diversità e dell’importanza di abbracciare i diritti uguali per tutti.