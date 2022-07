Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è diventata mamma: “48h estenuanti”

Finalmente, Cecilia Zagarrigo è diventata mamma. Lei, la regina indiscussa delle “single”. Quella “sfigata in amore”. Quella che per le sue mille peripezie aveva creato una rubrica, ora, tiene in mano la sua creatura più bella: sua figlia.

Cecilia Zagarrigo e il parto

Sembrerebbe un parto difficile. L’influencer ha parlato di “48h estenuanti”. La piccola però è arrivata in un giorno inaspettato. Il giorno del compleanno della mamma. “Non mi potevi fare regalo più bello”. Da oggi, le due festeggeranno per sempre il compleanno insieme. Spiega in un post commovente Cecilia.