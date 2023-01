Celso Valli: chi è, età, carriera, musica, vita privata, moglie e Instagram

È tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Anche in questo martedì di inizio anno, la solarità di Serena Bortone è pronta a fare capolino nelle case dei telespettatori regalando loro un momento di gioia e relax! Come di consueto, l’appuntamento è su Rai 1 a partire dalle 14. Ma chi saranno gli ospiti della trasmissione? Numerosi i volti presenti quest’oggi in studio, tra di loro anche Celso Valli, conosciamolo meglio!

Chi è Celso Valli

Celso Valli è nato a Bologna il 14 maggio del 1950 ed è un compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano. A 15 anni Celso si iscrive al Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna ed è allievo di Ettore Ballotta. In questo contesto, l’uomo diventa cofondatore di una big band jazz con la quale partecipa a festival jazz italiani. Celso muove i primi passi nel mondo della musica come tastierista del gruppo musicale rock progressivo Ping Pong con il quale incide poi due album. Variegata la sua carriera artistica che lo vede protagonista di vari progetti come per esempio Azoto, Tantra — di cui è autore e produttore — Passengers e Nuggets. La sua attività si allarga poi ad alcune collaborazioni di musica pop quali ad esempio quella con Gianni Bella per Dolce Uragano o ancora, nel 1978 produce Ricominciamo brano che, dopo anni di silenzio artistico, rilancia Adriano Pappalardo.

Carriera

La carriera di Celso entra nel vivo a partire dagli anni Ottanta. Diverse le collaborazioni da lui intraprese in questo periodo: Canzoni stonate di Gianni Morandi, Nell’aria di Marcella Bella, Self control di Raf, Ti sento di Matia Mazar, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia o ancora, Nove di Ivan Graziani. Valli collabora anche con Mina, si ricordano gli album Italiana del 1982, 25 dell’anno successivo e Catene del 1984. Inizia poi anche il sodalizio artistico con Claudio Baglioni con il disco del 1985 La vita è adesso che ottiene degli ottimi risultati di vendita. L’attività di Celso si è divisa per lungo tempo fra Stati Uniti, Italia ed Inghilterra e sono state davvero numerose gli artisti con i quali il produttore ha avuto modo di lavorare fianco a fianco.

La vita privata di Celso Valli

Per quel che riguarda la vita privata, Celso è sposato con Anna Donna. Anche lei di origini bolognesi, i due si sono conosciuti durante una vacanza a Riccione. Dal loro amore è nato Paolo, anche lui produttore discografico.

Instagram

Valli non ha un account Instagram.