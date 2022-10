Cesare Bocci: chi è, carriera, vita privata, moglie, figli, Instagram

Cesare Bocci è un attore, ma anche un conduttore televisivo italiano. Oltre ad avere preso parte a diverse serie televisive e fiction, è noto anche come conduttore, sin dal 2019 è, infatti, alla conduzione di un programma documentaristico che va in onda su Canale 5, Viaggio nella grande bellezza. Ma sono diverse le esperienze professionali che Bocci può vantare sia come attore sia come conduttore. Andiamo a vedere.

Chi è Cesare Bocci

Cesare Bocci è nato il 13 settembre del 1957 a Camerino dove si laurea in Geologia nel 2009. A soli 25 anni ha fondato insieme ad altri 5 ragazzi la Compagnia della Rancia di Tolentino. Quest’avventura durerà ben 8 anni e metteranno in scena tra gli altri: Arlecchino innamorato, La Famiglia dell’antiquario, Cenerentola, Pietro l’Aretino, La stanza del delitto.

La carriera

La sua passione per il cinema lo ha spinto a trasferirsi a Roma dove gli è stato più facile iniziare la sua carriera sia nel cinema sia nella tv. Una delle occasioni che ha lanciato Bocci nel mondo della televisione è Il commissario Montalbano, ma prenderà parte anche a Elisa di Rivombrosa, Io e Mamma, Testimoni, Provaci ancora prof. Come conduttore, prima del Viaggio nella grande bellezza, conduce Il giallo e il nero su Rai 3, Segreti, i misteri della storia.

La vita privata

Cesare Bocci è sposato con Daniela Spada e la coppia ha una figlia di nome Mia. La famiglia Bocci ha dovuto affrontare, poco dopo la nascita di Mia, un periodo assai complesso quando Daniela ha avuto un ictus a causa del quale è stata in coma per 20 giorni. A discapito delle previsioni mediche Daniela Spada s’è ripresa dall’ictus.

Instagram

Su Instagram Cesare Bocci pubblica soprattutto foto e clip di lavoro. Sono pochissime le immagini che lo ritraggono con amici e famiglia