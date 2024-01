Cesare Cremonini irriconoscibile: “Qui pesavo 100 kg”, la foto

Cesare Cremonini ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram una foto, accompagnata da una lunga didascalia. Andiamo insieme a leggerne il contenuto.

Il post su Instagram del cantautore bolognese

“Questa fotografia è del 2016. La scattò la mia ragazza di allora. Stavo iniziando a scrivere Nessuno vuole essere Robin. Non stavo bene. Pesavo 100 kg. Mi ero annientato per fare un disco. Una cosa stupida. O meglio, avevo annientato i sentimenti nei confronti di chi mi circondava, perché ero entrato in una folle simbiosi con il resto del mondo. Non so come e perché ma ci ero cascato dentro, in totale connessione con le emozioni delle persone che non conoscevo. Dei ragazzi e delle ragazze che vedevo camminare per strada, dei cuori che non erano il mio ma che amavo lo stesso perché pulsavano dentro alla mia città, delle notizie che ascoltavo in televisione e di chi le annunciava, delle foto che guardavo sui social. Ho capito più tardi che era un peso che alla lunga mi poteva distruggere. Ma una notte mi sono seduto sul letto con la chitarra e… come mai sono venuto stasera? Bella domanda….”.

Cesare Cremonini, chi è la nuova fidanzata: è una giornalista Rai

Cesare Cremonini si sarebbe fidanzato? Così dicono le voci, che oggi lo vorrebbero accanto a una famosissima giornalista della RAI. Voci che girano ovviamente, considerato come non si sa ancora nulla riguardo il nome e il cognome della suddetta donna. Sembra però che il cantautore bolognese, abbia deciso di lasciarsi alle spalle la storia con Martina Maggiore, sua storica fidanzata e con cui aveva rotto il rapporto amoroso.

Il cantautore bolognese si è fidanzato?

Dopo la studentessa Martina, il cantautore avrebbe aperto il proprio cuore all’amore. Infatti, in gran segreto Cremonini starebbe vivendo una storia d’amore con un volto della RAI, con la donna impegnata all’interno di una redazione giornalistica. A far intendere questa ipotesi, sarebbe il settimanale “Chi”. Infatti, secondo il giornale il cantante starebbe frequentando una giornalista, chiudendo definitivamente la porta a Martina Maggiore.

Proprio Martina, per i fan di Cremonini, fu la musa che gli ispirò la canzone “Giovane stupida”. Lei stessa annunciò la fine di quell’amore sui social network: “Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre – aveva detto sui social network lo scorso gennaio la studentessa 26enne – È stata una relazione lunga e importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto”. In tal senso, questa potenziale storia d’amore viene commentata così da Chi: “Sembra che il cuore di Cesare Cremonini abbia ripreso a battere per una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai. – si legge sul magazine Chi – Per il momento la storia d’amore, appena nata, viene tenuta dai protagonisti sotto il più stretto riserbo”.