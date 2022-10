Champions League, stasera Inter Barcellona: formazioni, orario e dove vedere la partita in tv (e in streaming)

Stasera è il gran giorno di Inter Barcellona. Tornano le grandi notti di Champions e gli uomini di Inzaghi, protagonisti di un inizio di stagione tutt’altro che entusiasmante, sono chiamati alla grande prestazione per avere la meglio di uno dei club più blasonati al mondo. In palio c’è il secondo posto nel girone a allora il match è assolutamente di quelli da non sbagliare.

Probabili formazioni Inter Barcelona, le ultimissime

L’Inter arriva all’incontro, già decisivo per il proseguo del cammino in Champions, dopo la sconfitta 1-2 subita per mano della Roma in campionato. Il riscatto passa allora da stasera: Inzaghi potrebbe affidarsi in attacco a Correa e Dzeko qualora il monitorato Lautaro non dovesse farcela. In porta spazio a Onana, mentre in difesa toccherà a De Vrij e Bastoni.

Come arriva il Barcellona. Tanti infortunati per Xavi che dunque sarà costretto a schierare una formazione rimaneggiata. In avanti il bomber Lewandowki sarà però della partita insieme a Rapinha e Dembele. Queste dunque le due probabili formazioni:

Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco, Correa, Dzeko.

Barcelona: Ter Stegen, Balde, Eric, Garcia, Christensen, Jordi, Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Rapinha, Lewandosku, Dembele.

Orario e dove vedere la partita in tv e in streaming

Inter Barcellona è in programma stasera, martedì 4 ottobre 2022, alle ore 21.00. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming sull’app Mediaset Infinity. Per i possessori della pay tv la partita sarà trasmessa anche su Sky e sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Clicca qui per conoscere le ultime notizie sportiva