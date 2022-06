Charlene di Monaco sfigurata da un’operazione al viso: ecco cos’è successo

Sembra che non ci sia pace per la principessa Charlene di Monaco. Prima la malattia contratta in Sud Africa, poi il Covid 19 e ora alcuni hanno notato che sul volto ha qualcosa che non va e tutti si stanno preoccupati. Vediamo cosa le è successo.

Cos’è successo alla principessa Charlene di Monaco

Era andata in Sud Africa per diversi mesi dove però ha contratto una malattia che le ha riservato un lunghissimo calvario. Trasferitasi per qualche mese in Svizzera è finalmente tornata al principato insieme al marito Alberto e ai suoi figli Jacques e Gabrielle. Un rientro che però non passato inosservato. Qualcuno ha notato qualcosa che non torna.

“La principessa triste”

Ultimamente il suo nome viene accostato a una frase: “La principessa triste”. La sua vita, costantemente condivisa e chiacchierata, è sicuramente determinata da forte stress. Uno stress che sembrerebbe essere aumentato nell’ultimo periodo. Per questo, le indiscrezioni non finiscono.

Alcune fonti molto vicine alla Famiglia Grimaldi avrebbe dichiarato che la principessa stia vivendo una forzatura con Alberto, quindi una sorta di contratto per cui deve fare la moglie obbligatoriamente per almeno cinque anni e accettare la fecondazione in vitro. Il volto della principessa descritto “sfigurato”, soprattutto in questi giorni, sarebbe dato proprio da questo. Da una forte stanchezza emotiva e fisica. E inoltre, alcuni sostengono che si sia fatta alcune operazioni al viso dati i lividi evidenti.