Charlie di Uomini e Donne, chi è il nuovo corteggiatore di Giovanna: età, che lavoro faceva, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la delusione avuta con Giannino, Giovanna, un’arzilla signora, continua a mettersi in gioco, con la speranza di ritrovare l’amore, e per lei è arrivato un nuovo corteggiatore. Si chiama Charlie: sarà lui quello giusto?

Charlie di Uomini e Donne, chi è il nuovo corteggiatore di Giovanna

Charlie. E’ questo il nome del nuovo corteggiatore di Giovanna, una delle dame del parterre femminile di Uomini e Donne. Di lui sappiamo che è siciliano, che vive vicino Catania, non lontano da casa di Giovanna. Ha invitato la donna ad andare in America con lui, alle Cascate del Niagara. Charlie aveva un negozio di abbigliamento, a 19 anni si è trasferito in America e lì ha iniziato a lavorare in quel settore: ha vissuto lì e ha ancora una villa negli Stati Uniti. La moglie è morta 10 anni fa e ora è pronto a rimettersi in gioco.