Che tempo che fa, anticipazioni 11 dicembre 2022: orario e chi sono gli ospiti di oggi

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno, a partire dalle 20. E cioè quello con Che tempo che fa, il salotto televisivo che vede alla conduzione Fabio Fabio con le sue ‘presenze fisse’ ormai da anni: Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Luciana Littizzetto, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferris alias La Signora Coriandoli.

Elly Schlein a Che Tempo Che Fa

La puntata di questa sera si aprirà con la deputata Elly Schlein, a pochi giorni dall’annuncio della sua candidatura alla Segreteria del Partito Democratico. La donna, quindi, si siederà di fronte Fabio Fazio e si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per la politica.

Tutti gli ospiti

Ma non finisce qui. Ospiti anche Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologica e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Alberto Villani, direttore del dipartimento d’emergenza, accettazione e pediatria generale dell’Ospedale Bambino Gesù. E ancora, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, protagonisti del film ‘Tre di troppo’, nelle sale a Capodanno, Teo Teocoli e il produttore musicale, compositore e arrangiatore Massimiliano Pani. Da Fabio Fazio anche Paolo Mieli, la vicedirettrice del corriere della sera Fiorenza Sarzanini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa

Come sempre, come ogni domenica, chiuderà la serata Che tempo che fa – Il Tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, La Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Come ospiti, invece, Cristina D’Avena, che si esibirà con un medley dei suoi successi nel quarantesimo anniversario di carriera, Vincenzo Salemme che dal 13 dicembre sarà al teatro Manzoni di Milano con lo show ‘Napoletano? E famme ‘na pizza’, Stefano De Martino in tv con Bar Stella su Rai 2, il giovane tuffatore Matteo Santoro, vincitore di 3 medaglie d’oro agli ultimi mondiali giovanili di Montreal. Ma ci saranno anche Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.