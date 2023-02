Che Tempo Che Fa, anticipazioni 5 febbraio 2023: chi sono gli ospiti di oggi

Come ogni domenica che si rispetti, ormai da anni, l’appuntamento su Rai 3, a partire dalle 20, è solo uno. Ed è quello con Che tempo che fa, il salotto televisivo che vede alla conduzione Fabio Fazio. Con lui nel programma realizzato da Rai Cultura, in collaborazione con l’OFFicina, anche le ‘presenze fisse’ di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ma chi saranno gli ospiti di oggi, domenica 5 febbraio? Ecco tutte le anticipazioni!

Amadeus e Gianni Morandi stasera a Che Tempo Che Fa

Questa sera tra gli ospiti della puntata anche Amadeus, direttore artistico e conduttore, per la quarta volta consecutiva, della 73esima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 7 febbraio. Ma non solo. Da Fabio Fazio arriverà anche Gianni Morandi, che sarà sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttore e che nel corso della seconda serata sarà protagonista di un’esibizione live con Al Bano e Massimo Ranieri.

Tutti gli ospiti di stasera

E ancora, tra gli ospiti Alessia Marcuzzi, conduttrice di Boomerissima a San Valentino su Rai 2 con una puntata speciale, Mario Martone, regista del documentario ‘Laggiù qualcuno mi ama’, in anteprima nelle sale il 19 febbraio in occasione del 70° anniversario della nascita di Massimo Troisi. Ma non finisce qui. Da Fabio Fazio ci saranno: Paolo Veronesi, Roberto Burioni, Marco Damilano, Roberto Saviano, Paolo Mieli, Annalisa Cuzzocrea, Nello Scavo, inviato di Avvenire.

Che tempo che fa – Il Tavolo

A chiudere la serata, come sempre, il tavolo di Che tempo che Fa con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la signora Coriandoli. Tra gli ospiti il campione del mondo e d’Europa dei 100 metri rana in vasca lunga Nicolò Martinenghi, Beppe Vessicchio, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Cristiano Malgioglio, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni. L’appuntamento è per stasera a partire dalle 20 su Rai 3: la puntata si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play.