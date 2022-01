Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 16 gennaio 2022: chi sono gli ospiti di stasera in tv

Dopo la pausa natalizia, torna finalmente su Rai 3 il talk show condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Con lui questa sera, domenica 16 gennaio, le presenze ‘fisse’: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbak, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, pronti ad accogliere in studio tantissimi ospiti.

Che Tempo Che Fa 16 gennaio 2022: chi sono gli ospiti

Ospiti della puntata: il direttore del National Institute of Allergy and Infectus Diseas Anthony S. Fauci; il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio franco Gabrielli, in libreria con ‘Naufragi e approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile’. E ancora, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del CTS Franco Locatelli; il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

Chi sono gli ospiti di Che Tempo Che Fa: le anticipazioni di domenica 16 gennaio 2022

E ancora, come ospiti: Elio Germano, nelle sale con il film ‘America Latina’ dei fratelli D’Innocenzo, presentato in concorso alla 78esima Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia; Ficarra e Picone, protagonisti della serie comedy ‘Incastrati’ (sono anche registi), il direttore de La Stampa Massimo Giannini e la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la serata il Tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Orietta Berti, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Ospiti: Nek, nelle librerie con ‘A mani nude’, Carla Signoris e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti di ‘Monterossi – la serie’, in streaming dal 17 gennaio, Ale e Franz, Maurizio Ferrini.