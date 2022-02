Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 20 febbraio 2022: gli ospiti di stasera

Come ogni domenica torna l’appuntamento su Rai 3 con Che Tempo Che Fa, il salotto televisivo che vede alla conduzione Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Mago Forest, Ale e Franz. Ma chi arriverà in studio come ospite? E cosa succederà questa sera a partire dalle 20?

Che Tempo Che Fa: gli ospiti di domenica 20 febbraio 2022

Tra gli ospiti Amadeus, reduce dal grande successo del Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game ‘Affari tuoi – formato famiglia’, in onda il sabato sera su Rai 1. E ancora, direttamente dall’Ariston Dargen D’Amico, che si trova ai primi posti delle classifiche radio con ‘Dove si balla’. In studio Corrado Gozzanti, Virginia Raffaele, Emma Bonino, Marco Cappato, Guido Rasi, Francesco Figliuolo, Roberto Burioni, Maurizio Molinari, Carlo Cottarelli, Claudio Cerasa. Ma non finisce qui. Ci saranno anche il corrispondente Rai da Mosca Marc Innaro, Annalisa Cuzzocrea, Piero Sansonetti e Paolo Liguori.

Che Tempo Che Fa – il Tavolo di domenica 20 febbraio 2022

La serata si concluderà con il ‘Tavolo’, che vedrà protagonisti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest. Gli ospiti saranno Iva Zanicchi, Dario Argento che dal 24 febbraio sarà al cinema con il film ‘Occhiali neri’, Cristiano Malgioglio, Lello Arena e Maurizio Ferrini. Al tavolo tornerà anche Dargen D’Amico.