Che Tempo Che Fa, chi sono gli ospiti di domenica 19 febbraio 2023: arriva Renato Zero, anticipazioni

Non esiste domenica su Rai 3 senza Che tempo che fa, il programma che vede alla conduzione, ormai da anni, Fabio Fazio. E con lui Luciana Littizzetto, con la sua ironia. Dopo aver accolto, come da tradizione, il vincitore del Festival di Sanremo, stasera a partire dalle 20 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata. Con tanti ospiti, racconti, interviste esclusive e approfondimenti sulla più stretta attualità. Ecco tutte le anticipazioni.

Renato Zero ed Elodie stasera a Che tempo che fa

Renato Zero sarà il primo ospite di stasera a Che Tempo che fa: l’artista romano parlerà del suo nuovo tour, che partirà dal 7 marzo nei principali palasport ‘Zero a Zero – una sfida in musica’. Ma non solo. In studio, da Fabio Fazio, anche Elodie, tra i protagonisti della 73esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Due’, un successo in radio.

Gli altri ospiti

E ancora, tra gli ospiti: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa della Novaja Gazeta, autrice del libro ‘Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja’; Roberto Saviano; Franco Locatelli; Roberto Burioni; Don Davide Banzato ora nelle librerie con ‘Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi’, in cui parla con Papa Francesco; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea e l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo

A chiudere la serata, come sempre, il Tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli. Ospiti: Federica Brignone, vincitrice ai Mondiali di Courhevel Meribel della sua prima medaglia d’oro mondiale con la combinata del 6 febbraio scorso e della medaglia d’argento il 16 febbraio nello slalom gigante; Colapesce e Dimartino vincitori con ‘Splash’ del premio Cristina ‘Mia Martini’ e del Premio della Sala Stampa Radio Tv Web Lucio Dalla a Sanremo, ora all’esordio cinematografico con il film ‘La primavera della mia vita’; Paolo Rossi in scena con lo spettacolo teatrale ‘Pane o libertà’; Paolo Jannacci; Elio e Francesco Paolantoni.