Chi è Cristian il nuovo tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram, vita privata, foto

Ci siamo, ancora qualche piccolo ritocco e il dating show più amato e seguito di sempre sarà pronto a fare capolino sul piccolo schermo, tornando a rallegrare i pomeriggi dei telespettatori. Per chi non l’avesse capito, il riferimento è tutto all’amato programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, trasmissione che dopo la pausa estiva è pronta per tornare in televisione con tante nuove e frizzanti avventure.

L’appuntamento è sempre su canale 5 a partire dalle 14.45 e il funzionamento il medesimo: al centro dello studio ci sono tronisti e corteggiatori – per il trono classico – pronti a mettersi in gioco con l’obiettivo di conoscere quello che si auspica possa diventare l’amore della loro vita. Agosto è agli sgoccioli ed i tempi sono maturi per fare la conoscenza dei nuovi tronisti! Tra di loro anche Cristian, cosa sappiamo di lui?

Chi è Cristian il nuovo tronista di Uomini e Donne

Uno dei nuovi tronisti della rinnovata edizione di Uomini e Donne è Cristian: 22enne originario di Roma, è al terzo anno di Fisioterapia e nel proprio tempo libero per “guadagnarsi da vivere”, “togliersi qualche sfizio” ed ancora, “perché a 22 anni chiedi 20 euro a mamma non si può sentire” – come lui stesso dichiara nel proprio video di presentazione – consegna le pizze. Cristian vive con la mamma, il suo compagno ed il fratellino di cinque anni.

La separazione dei genitori

Il giovane si ritiene fortunato perché “ha un piano tutto suo, dove può stare tranquillo, un sogno”. Figlio di genitori separati quando aveva 13 anni, Cristian ha sofferto tanto della separazione. Dolore che, tuttavia, l’ha reso la persona che è oggi: “Molto decisa, sicura di sè stessa ma anche con delle fragilità che mostra a poche persone”. Oggi la sua è una famiglia allargata, in quanto anche il padre ha una nuova compagna ed un figlio. “Siamo una squadra di calcetto, ci vogliamo tutti bene”, dichiara.

Una personalità schietta e diretta quella di Cristian che dal canto suo si auspica di trovare una persona alla quale poter mostrare le proprie fragilità e che, al contempo, sia in grado di accettarle e di prendersene cura. Ci sarà una ragazza in grado di fare breccia nel suo cuore?