Chi è Emanuel Lo, il nuovo giudice di Amici 22: vita privata, Giorgia, età, carriera, scuola, danza

Come ogni anno, Amici non smette di sorprenderci. E questa volta lo fa i grande. Sta tornando un viso conosciutissimo nella scuola, un viso che in molti non si sono dimenticati e che da anni collabora con il programma. Torna, Emanuel Lo, uno dei coreografi più noti del Paese.

Emanuel Lo: la sua carriera

Emanuel Lo, è lo pseudonimo di Emanuel Lo Iacono. Fin da bambino la sua passione per l’arte è stata evidente. Non smetteva di ballare, cantare, e appassionarsi alla musica. Ha iniziato così a prendere qualche lezione di chitarra e batteria, appassionandosi poi alla danza. Nel 1996 ha debuttato in Tv, finendo sia in Rai che in Mediaset. Ballerino e coreografo ha fatto parte anche di alcuni dei tour mondiali più famosi, affiancando nomi del calibro di Ricky Martin e Luciano Pavarotti.

Non solo ballerino, anche cantante

Ma la sua passione non si limita solo alla danza, bensì anche al canto. Nel 2007 ha debuttato discograficamente con il singolo “Woofer” insieme al rapper Tormento. E poi, il suo album più importante, prodotto dalla cantante Giorgia.

Da quel momento i due hanno iniziato a collaborare sempre di più insieme. Lui ha preso parte al disco di lei, “Stonata“, uscito nel Novembre del 2007, nel suo secondo album “Cambio Tutto”, e tantissimi altri.

Emanuel Lo e X Factor 2010

Contemporaneamente, si occupava anche di curare la parte coreografica di X Factor, quando ancora era sotto la Rai. Una vita di sacrifici e impegni perché le due carriere artistiche si stavano sempre di più affermando.

Emanuel Lo e il suo primo Amici

Nel 2016 è arrivato poi ad Amici come giudice di hip hop. Dopo quell’anno, è stato chiamato, sempre, come giudice esterno all’interno del programma. Non sono mancate infatti le puntate in cui l’abbiamo visto come giudice principale delle sfide tra ballerini.

Il suo amore con Giorgia

Tra i tanti successi, ha avuto il successo più grande. Quello di innamorarsi della bellissima e bravissima cantante Giorgia. I due stanno insieme ormai da tantissimi anni. Nei loro social non mancano video di momenti insieme che fanno impazzire i loro fan. Continuano comunque a collaborare insieme. Emanuel Lo è stato il direttore di alcuni videoclip più importanti della cantante.