Chi è Valerio Mastandrea: carriera, età, filmografia, moglie, figli e Instagram

Valerio Marco Massimo Maria Mastandrea è un attore e regista italiano. Per le sue interpretazioni è stato candidato undici volte ai David di Donatello vincendo il premio per ben quattro volte. Nella sua vita privata ha avuto anche storie importanti con attrici italiane e registe. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Valerio Mastandrea: carriera, età, filmografia

Valerio Marco Massimo Maria Mastandrea è nato a Roma il 14 febbraio 1972. Diventò famoso al pubblico partecipando al Maurizio Costanzo Show e in Quelli che… il calcio. Debutta a teatro nel 1993 e approda nel cinema nel 1994 con il film Ladri di cinema, diretto da Piero Natoli. Nel 1996 diventa popolare a livello nazionale per la sua interpretazione nel ruolo di Tarcisio, nel film Palermo Milano – Solo andata del regista Claudio Fragasso. Nello stesso anno per la sua interpretazione in Tutti giù per terra del regista Davide Ferrario, riceve la Grolla d’oro al miglior attore e il Pardo al Festival di Locarno.

Nel 2005 esordisce alla regia con il cortometraggio Trevirgolaottantasette, su soggetto di Daniele Vicari e sceneggiatura di Vicari e dello stesso Mastandrea. Dopo una serie di film, nel 2010 interpreta il figlio della protagonista Anna nel film di Paolo Virzì “La prima cosa bella”, per il quale vince il David di Donatello come miglior attore. Sempre nello stesso anno recita nel musical di Rob Marshall Nine, produzione hollywoodiana con Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman e Penélope Cruz, nella quale recita nel ruolo di De Rossi.

Nel 2013 vince un altro David di Donatello per il miglior attore protagonista per il film Gli equilibristi e il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per il film Viva la libertà.

Produce e partecipa al montaggio del film Non essere cattivo nel 2015. Il film presentato fuori concorso alla 72ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia viene in seguito designato come film rappresentante il cinema italiano nella categoria Oscar al miglior film straniero agli Oscar 2016. Nello stesso anno esce nelle sale cinematografiche La felicità è un sistema complesso, film candidato al David di Donatello e al Ciak D’Oro per migliore attore non protagonista.

Vita privata, moglie e figli

Valerio Mastandrea è stato fidanzato con l’attrice Paola Cortellesi, con la quale ha ottimi rapporti, tanto che dal 2008 dirigono insieme “Il Quarticciolo”, un teatro nella periferia di Roma. E’ stato sposato con Valentina Avenia, autrice televisiva e attrice. Il 3 marzo 2010 ha avuto un figlio, Giordano proprio con Avenia. Dal 2016 ha una nuova compagna, l’attrice Chiara Martegiani, dalla quale nel 2021 ha avuto un altro figlio, Ercole.

Instagram

Valerio Mastandrea non ha un proprio, ufficiale account Instagram.