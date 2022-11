Chi ha vinto Don’t forget the lyrics: montepremi, chi è il campione della finalissima

Adriano Mariotti è il campione di Don’t forget the lyrics. Il concorrente si è aggiudicato la finalissima del programma in onda ogni sera nel pre serale del Nove e condotto da Gabriele Corsi. Adriano ha anche vinto il montepremi di 12.000 euro che si somma a quanto già vinto nel corso delle precedenti puntate e in particolare in quest’ultima settimana, quella che ha visto sfidarsi tutti i campioni di questa edizione del format che vede i concorrenti sfidarsi a colpi di canzoni. Per lui anche il trofeo il microfono d’oro, simbolo della sua vittoria quale campione dei campioni.

Chi è Adriano Mariotti vincitore di Don’t forget the lyrics

Adriano Mariotti è un imprenditore Pistoiese di 35 anni. La passione per la musica lo accompagna da oltre 20 anni tra serate di piano bar e tra amici. A don’t Forget the lyrics ha trionfato nel torneo dei campioni cantando ben 100 parole (il massimo possibile nella sfida) de Gli Anni degli 883 ed eliminando Matteo, lo sfidante, accedendo così alla scalata finale. Qui, dopo un percorso impeccabile, ha trionfato indovinando le 10 parole dell’ultima canzone, Perdere l’amore, avendo ancora tutti e tre gli aiuti a disposizione (poi utilizzati ma in realtà più che conferma dato che aveva indovinato tutte le parole nascoste).