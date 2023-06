Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2023? Vincitore e montepremi finale

Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2023? Questa è la domanda che si rincorre nelle ultime ore, con i fan del reality show, tutto all’insegna dell’avventura, che non riescono a tenere a bada la curiosità. Da mesi, ormai, la trasmissione di Ilary Blasi sta appassionando il pubblico, tra sfide sempre più dure, ricompense, cibo che scarseggia, prove. E non poche polemiche. Ma cosa è successo nella finalissima del 19 giugno? Chi dei naufraghi tornerà in Italia da trionfatore?

Chi è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023

Sei i finalisti, quelli che sono riusciti ad arrivare fino alla fine del reality. Chi tra Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone e Alessandra dei Jalisse ha trionfato? Questa edizione, d’altra parte, ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e i protagonisti, tutti volti noti del mondo dello spettacolo, hanno deciso di mettersi in gioco e di farsi conoscere, senza filtri. E senza maschere.

Marco Mazzoli è il vincitore dell’Isola dei Famosi

I bookmakers, da giorni, davano per vincitore Marco Mazzoli, il più quotato alla vittoria. Sarà stato così? Il conduttore e speaker radiofonico, che ha iniziato l’avventura con il compagno e collega di sempre Paolo Noise, ha trionfato contro ogni aspettative? Ebbene sì. Tutto è andato come previsto e il vincitore è stato proprio lui, Marco Mazzoli. Ha battuto i suoi avversari ottenendo il 62% delle preferenze dei telespettatori. Secondo classificato Luca Vetrone, mentre terzo è arrivato Andrea Lo Cicero.

Le parole del vincitore. “Sono stato davvero una brutta persona all’inizio, sono sono stato terribile con tutti. Devo ringraziare in modo particolare un uomo che ha creduto in me dal giorno uno e ha fatto di tutto per farmi stare in questo programma ed è Celeste, il capo degli autori, una persona a cui devo molto”, ha detto. “Voglio ringraziare la produzione, tutti gli operatori, tutte persone professionali e straordinarie. Ringraziare Alvin e voi dallo studio e vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise, agli ascoltatori di Radio 105 allo Zoo di 105 e a una persona che si chiama Chico Forti che era dentro di me. Quando credevo di non farcela pensavo a lui, una persona che è in carcere ingiustamente da 24 anni e non ha ancora una data d’uscita. Grazie Chico, non vedo l’ora di tornare a trovarti. Grazie a tutti”.

Quanto guadagna chi vince il reality, il montepremi del vincitore dell’Isola dei Famosi 2023

Ma quanto guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi? Se lo chiedono in tanti. E il montepremi non è niente male. Il trionfatore dell’Isola dei Famosi, infatti, porterà a casa ben 100.000 euro: la metà del denaro, però, verrà devoluta in beneficenza a un’associazione scelta dal naufrago. Proprio come accade per il Grande Fratello Vip. C’è da dire, però, che tutti i concorrenti, a loro modo, hanno guadagnato in queste settimane: il compenso dei naufraghi, infatti, varia a seconda della notorietà e va dai 5.000 ai 10.000 euro a settimana.