Chi ha vinto Sanremo 2024? Classifica finale, tutti i premi | La diretta

Si è conclusa la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Ma chi è il vincitore di Sanremo 2024? Scopriamo insieme la classifica finale dei cantanti in gara e tutti i premi assegnati.

E’ stata sicuramente una delle edizioni più seguite di sempre di Sanremo. Uno spettacolo incredibile, uno show che ha saputo conquistare tutto il pubblico, anche quello giovane e giovanissimo. Picchi di share altissimi, con uno share quasi sempre sopra il 60%. Numeri complicatissimi, soprattutto se come sembra l’addio ad Amadeus sarà confermato, da replicare in futuro. Ad ogni modo per mandare in archivio questo Sanremo, il 74esimo della storia del Festival, resta ancora da conoscere la classifica finale: chi ha vinto dunque questa edizione?

Sanremo 2024: il regolamento e la classifica, la votazione

Innanzitutto è bene capire intanto come funzionava il meccanismo delle votazioni. Ricordiamo infatti che le quattro classifiche disponibili prima della finale erano da considerarsi soltanto di “puntata” e non cumulative tra loro. Soltanto ieri sera, giorno della finale, per la prima volta il pubblico ha preso visione della classifica generale frutto proprio di quelle scaturite dalla prima alla quarta puntata.

Peraltro i telespettatori avevano potuto conoscere in realtà soltanto le prime cinque posizioni e non l’ordine completo. Diversi comunque gli indizi già emersi considerando che più di un cantante (su tutti Angelina Mango) era ‘apparso’ in più graduatorie. A votare fin qui, ricapitolando, erano stati i giornalisti della sala stampa (prima serata), giuria radio e televoto (seconda e terza), e poi tutti insieme stampa, radio e televoto in quella di venerdì dedicata a duetti e cover.

Finale di Sanremo 2024: il meccanismo delle votazioni

Entrando nel dettaglio, ecco come funzionava il meccanismo della finale. Nella quinta e ultima serata ha votato innanzitutto il pubblico attraverso il televoto. Ciò ha portato alla comunicazione della classifica generale frutto dalle medie di percentuali di voto delle 30 canzoni al termine della serata di ieri. E’ stata quindi stilata una nuova graduatoria generale degli artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto da queste ottenute in serata attraverso il televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti.

Il rush finale

A quel punto conosceremo i primi cinque posti della classifica e per loro si ripartirà da zero. A votare saranno nuovamente pubblico, attraverso il televoto (34%), la giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e le radio (il restante 33%). All’esito di questa ultima votazione, verrà stilata la classifica finale delle 5 canzoni e conosceremo il nome del vincitore di Sanremo 2024.

Vincitore Sanremo 2024: tutti i premi

Questa dunque la classifica finale di Sanremo 2024:

In aggiornamento

Vincitore quarta serata cover 2024

Geolier

Premio al Miglior Testo

In aggiornamento

Migliore Composizione Musicale

In aggiornamento