Chi l’ha visto?, anticipazioni 1 marzo 2023: i casi di Liliana Resinovich e Valeria Pandolfo stasera in tv

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, tra casi da risolvere, gialli, scomparse, omicidi, che vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, mercoledì 1 marzo.

La morte di Liliana Resinovich: suicidio o omicidio?

Questa sera la trasmissione di Rai 3, Chi l’ha visto?, tornerà su Liliana Resinovich. La procura non esclude che la donna, dopo la scomparsa, abbia vissuto per due settimane in un luogo non ‘meglio precisato, riflettendo a lungo su come agire e che determinazione assumere’. Federica Sciarelli stasera ne parlerà in studio con l’amico Claudio Sterpin e l’avvocato Nicodemo Gentile, mentre in collegamento da Trieste ci sarà il fratello di Liliana, Sergio Resinovich che non crede al suicidio della sorella.

In studio la mamma di Valeria Pandolfo

Ma non finisce qui. Al centro della puntata anche la storia di un uomo, che ha postato e pubblicato le foto di una signora in rete, come se fosse una squillo, e l’ha avvertita della morte della figlia con un messaggio. In studio ci sarà Mirella, la mamma di Valeria Pandolfo. Come sempre anche stasera non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà o scomparse. Con annunci in diretta.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Chi l’ha visto?, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play. L’appuntamento, intanto, è per stasera, a partire dalle 21.20 circa su Rai 3. In diretta.