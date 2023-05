Chi l’ha visto?, anticipazioni 10 maggio 2023: stasera in studio Pietro Orlandi

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Tra casi di persone scomparse, altre in difficoltà, omicidi e gialli ancora da risolvere. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, mercoledì 10 maggio 2023.

Pietro Orlandi stasera a Chi l’ha visto?

Stando alle anticipazioni diffuse dall’azienda tramite un comunicato sul sito ufficiale, questa sera a Chi l’ha visto? la padrona di casa, Federica Sciarelli, accoglierà in studio Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela che ritornerà in tv dopo le ultime polemiche di queste settimane. Per Pietro Orlandi qualcuno all’interno della Santa Sede è a conoscenza di cosa sia successo alla sorella. Nomi e circostanze, finite sul tavolo del promotore di giustizia vaticana. Sarà proprio Pietro Orlandi a spiegare cosa e da chi ha saputo notizie riguardanti Emanuela, cittadina vaticana scomparsa ormai da anni.

Ultime news su Saman Abbas

Ma non finisce qui. Stasera su Rai 3, a Chi l’ha visto?, anche immagini documenti inediti di Saman, la diciottenne pakistana uccisa dalla sua famiglia perché si era ribellata al matrimonio combinato. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Chi l’ha visto?, quindi, è per stasera mercoledì 10 maggio su Rai 3, in diretta. La trasmissione si può seguire anche in streaming sul portale Rai Play: qui, gratuitamente, sono disponibili le repliche.