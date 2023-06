Chi l’ha visto?, anticipazioni 14 giugno 2023: il caso di Kata, ultime news su Daniele Potenzoni

[adrotate group="9"]

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Tra segnalazioni, casi di persone scomparse, appelli di chi, invece, è in difficoltà. Ecco tutte le anticipazioni di oggi, mercoledì 14 giugno.

Il caso di Kata stasera a Chi l’ha visto?

Stando alle anticipazioni, riportate come sempre nel comunicato ufficiale Rai, questa sera la trasmissione aprirà con il caso di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa da sabato. La piccola vive con la mamma in un albergo occupato di Firenze e da giorni, ormai, nessuno ha notizie di lei: è scomparsa mentre la mamma era al lavoro. Questa sera a Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli, verranno trasmessi filmati, messaggi, testimonianze e dichiarazioni dei protagonisti per cercare di fare luce e chiarezza su questa vicenda.

Daniele Potenzoni: è lui nel video?

Ma non finisce certo qui. Questa sera a Chi l’ha visto? si tornerà a parlare di Daniele Potenzoni e in studio, in diretta, ci sarà il papà del ragazzo scomparso da Roma ormai 8 anni fa. Negli ultimi giorni è apparso un video e l’uomo ripreso sembra Daniele: quel ragazzo con il naso schiacciato sembra somigliare moltissimo al figlio, scomparso mentre andava all’udienza del Papa 8 anni fa.

Stefano morto nell’infermeria di un carcere sardo

E ancora, questa sera la trasmissione di Rai 3 si occuperà di Stefano, un uomo romano di 42 anni che è stato trovato senza vita nell’infermeria di un carcere sardo. L’uomo era stato portato in Sardegna per una testimonianza in un processo, ma i familiari non credono al suicidio. Ospite in studio Marisa, la sorella di Stefano.

Come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.