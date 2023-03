Chi l’ha visto?, anticipazioni 15 marzo 2023: ultime news su Andreea, i casi di stasera in tv

È mercoledì, siamo nel bel mezzo della settimana. E nel bel mezzo del mese di marzo. Nonostante questo, però, i telespettatori possono contare su una certezza, che porta il nome di Chi l’ha visto?, la trasmissione in onda dalle 21.20 circa su Rai 3 e condotta, ormai da anni, dalla giornalista Federica Sciarelli. Tra casi da risolvere, segnalazioni, omicidi e persone scomparse o in difficoltà con appelli in diretta. Ecco tutte le anticipazioni di stasera 15 marzo 2023.

L’appello della mamma di Andreea a Chi l’ha visto?

Questa sera, stando alle anticipazioni, la puntata si aprirà con un appello disperato. Quello della mamma di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno scomparsa un anno fa da Jesi, in provincia di Ancona. “Amore della mamma, dove sei?” – si chiede la donna. Della figlia non si hanno più notizie, nessuno sembra averla vista.

Alice uccisa dal fratello

Ma non finisce qui. Questa sera ci sarà anche la drammatica telefonata al 112 in cui il papà di Alice chiede aiuto, poco prima che quest’ultima venga uccisa dal fratello sotto casa. A Chi l’ha visto? la testimonianza dei genitori, che ancora non riescono a crederci e a darsi pace per quanto accaduto.

Come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto. E ci sarà spazio, ovviamente, per le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere le repliche

Chi l’ha visto? vi aspetta stasera, come ogni mercoledì, su Rai 3: il programma di Federica Sciarelli si potrà seguire in diretta tv o in streaming sul portale Rai Play da tablet o pc. E sempre qui, su questa piattaforma, in maniera gratuita sono disponibili tutte le repliche delle puntate precedenti. Tra casi ancora avvolti nel mistero, gialli, pagine di cronaca nera, persone scomparse e disperate richieste di aiuto. Spesso, però, è proprio il pubblico della trasmissione ad aiutare: quando va in onda il programma si mette in moto la macchina della solidarietà.