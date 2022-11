Chi l’ha visto?, anticipazioni 16 novembre 2022: stasera il caso di Greta Spreafico

Come ogni mercoledì l’appuntamento su Rai 3 per i telespettatori è uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli. Al centro della puntata casi di cronaca, segnalazioni e gialli ancora tutti da risolvere.

La scomparsa della cantante Greta Spreafico

Questa sera si tornerà sulla scomparsa della cantante Greta Spreafico. Secondo chi indaga la donna è stata sequestrata: questa, infatti, è l’ipotesi di reato della procura di Rovigo. La donna è scomparsa da Porto Tolle (Rovigo), dove era andata per vedere la casa ereditata dal nonno. A Chi l’ha visto? la testimonianza dell’uomo, che ha passato con lei l’ultima serata prima della scomparsa.

Torna "Chi l'ha visto?" Cantante scomparsa, che cosa è successo a Greta? Mercoledì #16novembre alle 21:25 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/TPHgfg2hiK — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 14, 2022

Giovane americano scomparso

Ospiti in studio anche i genitori del giovane sommelier americano scomparso in circostanze misteriose. Sono arrivati dagli Stati Uniti dopo il ritrovamento degli oggetti del figlio in un bosco.

L’omicidio di Marzia

Si tornerà, poi, sull’omicidio di Marzia, scomparsa da Pontecagnano e trovata morta in un casolare. Come sempre, poi, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.