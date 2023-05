Chi l’ha visto?, anticipazioni 17 maggio 2023: l’omicidio di Marzia Capezzuti

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. E i telespettatori, che da anni seguono la trasmissione, lo sanno bene. Stiamo parlando di Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, tra casi di persone scomparse, segnalazioni di altre in difficoltà, omicidi, misteri e dubbi. Alla conduzione, come sempre, la giornalista Federica Sciarelli, che terrà compagnia al suo pubblico a partire dalle 21.20 circa.

L’omicidio di Marzia Capezzuti, le ultime news stasera a Chi l’ha visto?

Stando alle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale, questa sera la puntata si aprirà con l’omicidio di Marzia Capezzuti. D’altra parte, il 17 maggio è il giorno dell’incidente probatorio e Annamaria Vacchiano dovrà confermare oppure no quello che ha detto agli inquirenti sulla mamma. La sua deposizione sarà cristallizzata dopo le minacce che le ha rivolto il fratello: “gliela farò pagare”, ha detto al magistrato che lo interrogava. Documenti e testimonianze inedite a ‘Chi l’ha visto?’ con Federica Sciarelli, in onda mercoledì 17 maggio alle 21.20 su Rai 3.

La storia di Agata Scuto stasera su Rai 3

Ma non finisce certo qui. Spazio anche alla storia di Agata Scuto: mentre Rosario è a processo, la mamma si rivolge a lui: “dimmi cosa hai fatto a mia figlia”. Agata è scomparsa a 22 anni e per la Procura è stato proprio l’ex compagno della madre, preoccupato che la ragazza fosse incinta, a ucciderla e occultare il suo corpo. Come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Chi l’ha visto? lo ricordiamo soni disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play. L’appuntamento con la diretta, invece, è per stasera, mercoledì 17 maggio, a partire dalle 21.20 circa su Rai 3.