Chi l’ha visto?, anticipazioni 21 dicembre 2022: il caso di Liliana Resinovich stasera in tv

Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento imperdibile con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da sempre, la giornalista Federica Sciarelli. Tra omicidi, casi di cronaca, gialli da risolvere, segnalazioni di persone in difficoltà o scomparse, ecco cosa vedremo stasera in prima serata e in diretta su Rai 3.

IL COMUNICATO UFFICIALE

La scomparsa di Liliana Resinovich a Chi l’ha visto?

Questa sera il programma partirà dalla scomparsa e dalla morte di Liliana Resinovich. Un anno fa, secondo la consulenza della procura, la donna, seppur scomparsa da una settimana, era ancora viva. Era stata sequestrata? E da chi? Intanto continua la ‘lotta’ tra i due uomini di Liliana: da una parte il marito Sebastiano Visintin, dall’altra il suo amico del cuore Claudio Sterpin. Stasera se ne parlerà in trasmissione con il fratello Sergio e con Vittorio Fineschi, il medico legale che risponderà a tutte le domande dei telespettatori.

La storia di Polina

Ma non finisce qui. Questa sera si parlerà anche di Polina, la criminologa e addestratrice di cani che è stata trovata morta in un canale di Valeggio, in provincia di Pavia. Ora la Procura sta indagando per omicidio. Non mancheranno, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. L’appuntamento, come sempre, è su Rai 3 a partire dalle 21.25 circa.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Chi l’ha visto? sono disponibili in streaming (e in gratuitamente) sul portale Rai Play. Sul portale, quindi, si possono seguire tutte le repliche.