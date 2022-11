Chi l’ha visto?, anticipazioni 23 novembre 2022: l’omicidio di Saman

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, tra casi da risolvere, omicidi e segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà, che vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli.

Stasera a Chi l’ha visto? l’omicidio di Saman Abbas

Questa sera si tornerà sul caso di Saman Abbas: il corpo è sepolto un metro sottoterra, i genitori sono scappati dopo il delitto. Ma il papà della ragazza, che si era ribellata a un matrimonio combinato, è stato arrestato in Pakistan. Ora, però, si cerca Nazia, sua madre. Questa sera la trasmissione tornerà sul caso con filmati, audio, documenti inediti sull’omicidio.

La scomparsa di Greta

E ancora, si parlerà della scomparsa di Greta, la cantante di cui non si hanno notizie da giugno. E ci sarà l’appello della sua rock band. Inoltre, in diretta la mamma di Santina, la bimba scomparsa da Palermo mentre giocava con la sorellina. Non mancheranno, poi, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.