Chi l’ha visto?, anticipazioni 25 gennaio 2023: la storia di Greta, i casi di stasera in tv

Come ogni mercoledì che si rispetti, nel bel mezzo di questa fredda settimana di gennaio, l’appuntamento è solo uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Tra casi, omicidi, gialli ancora da risolvere e segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà. Ecco tutte le anticipazioni di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023.

Cosa vedremo stasera a Chi l’ha visto?

Questa sera, stando alle anticipazioni, si partirà da una confessione choc affidata a una scheda elettorale, che riporta una frase oscura. “Ho ammazzato un uomo”. Chi lo ha scritto? E chi avrebbe ucciso? Si cerca un misterioso assassino tra gli 800 elettori di Villasanta (Monza).

La storia di Greta, la morte di Elena e Luana a Roma

Ma non finisce qui. Dopo la scritta misteriosa, affidata alla scheda elettorale, nella seconda parte del programma si parlerà di Greta, la cantante rock scomparsa da Porto Tolle (Rovigo) il giorno prima di vendere la casa ereditata dal nonno. Negli ultimi tempi aveva paura, ma di chi? E cosa è successo alla giovane? E ancora, Federica Sciarelli su Rai 3 si occuperà di Elena e Luana, madre e figlia, che sono state ritrovate morte in appartamento a Roma la settimana scorsa. Dietro i due decessi ci sarebbe l’ombra di una setta satanica, di riti esoterici e ci sarebbe un uomo, ex compagno di Luana, che si fa chiamare lo shamano. E che è stato ascoltato dalla polizia, lui che ha vissuto insieme alle donne fino a dicembre scorso. Cosa è successo a mamma e figlia?

Le segnalazioni e dove vedere le repliche

Come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. L’appuntamento con Chi l’ha visto?, quindi, è per stasera su Rai 3 a partire dalle 21.20 circa, ma vi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play.