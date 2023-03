Chi l’ha visto?, anticipazioni 29 marzo 2023: la scomparsa di Greta, i casi di stasera in tv

La settimana procede, marzo sta per finire, ma come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. E i telespettatori lo sanno bene: questa sera, come da tradizione, andrà in onda Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Ecco tutte le anticipazioni di oggi 29 marzo 2023.

La scomparsa di Greta a Chi l’ha visto? stasera in tv

Questa sera, stando alle anticipazioni, il programma di Rai 3 si occuperà della scomparsa di Greta, la cantante rock originaria di Erba, in provincia di Como, scomparsa il 4 giugno scorso da Porto Tolle, in provincia di Rovigo, dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno. Ma è così? Nei giorni scorsi la procura ha avviato un’inchiesta per omicidio e ha indagato una persona. E di questo se ne parlerà stasera, ai microfoni di Federica Sciarelli.

LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE RAI

La storia dell’accumulatore seriale

Ma non finisce qui. Questa sera il programma, condotto da Federica Sciarelli, si occuperà anche della storia di Raffaele, l’accumulatore seriale scomparso e ritrovato sotto un cumulo di rifiuti all’interno della sua camera da letto. E come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Chi l’ha visto?, quindi, è per stasera mercoledì 29 marzo a partire dalle 21.20 circa su Rai 3. Il programma si potrà seguire in diretta tv e in streaming su Rai Play. Su questo portale, in forma gratuita, i telespettatori troveranno anche tutte le altre puntate, che potranno seguire in replica. E a distanza di tempo.