Chi l’ha visto?, anticipazioni 30 novembre 2022: stasera le storie di Gaia, Marzia e Saman

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione Federica Sciarelli. Tra casi da risolvere, omicidi e segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà.

Le scomparse di Gaia e Marzia a Chi l’ha visto?

Questa sera la puntata si aprirà con la scomparsa di Gaia, che ha preso la nave per andare a trovare la nonna in Sicilia. Ed è scomparsa. La mamma ne parlerà a Chi l’ha visto? e dirà che la figlia era serena. Loro, infatti, non credono al suicidio. Ma che cosa è successo nella traversata Genova-Palermo? E ancora, al centro della puntata la morte di Marzia. Si tornerà quindi sull’orrore di Pontecagnano con documenti inediti. Ad oggi sono cinque gli indagati, tutti della stessa famiglia, per omicidio e occultamento di cadavere.

L’omicidio di Saman Abbas

Chi l’ha visto? tornerà a parlare di Saman Abbas. La terra, infatti, ha restituito i resti della ragazza, che si era ribellata al matrimonio combinato. La trasmissione intervisterà un altro cugino della giovane: si chiama Irfan e le aveva dato un pugno perché vestiva all’occidentale. Come sempre non mancheranno appelli e richieste di aiuto.